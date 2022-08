Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a publié un guide en trois langue (arabe, français et anglais) sur les centres de services et de prise en charge des femmes victimes de violence et des enfants qui les accompagnent, a annoncé, lundi, la ministre, Amal Belhaj Moussa.

Ce guide est un mécanisme de travail mis à la disposition des intervenants dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violence en particulier les structures gouvernementales et les composantes de la société civile pour faciliter le travail de coordination afin d’assurer la rapidité et l’efficacité de l’intervention au profit des victimes.

Le guide, publié sous forme de brochure, comporte toutes les données sur l’orientation des femmes et des filles victimes de violence vers les institutions spécialisées et contient une carte des centres d’accueil des femmes victimes de violences dans les différentes régions.

Il est à noter que le ministère de la femme a commencé sa campagne d’information sur les centres de prise en charge des femmes victimes de violence à travers des SMS envoyés aux citoyens pour les inciter à participer aux efforts déployés pour lutter contre la violence contre les femmes.