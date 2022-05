Des pluies orageuses sont prévues, mardi après-midi, sur les hauteurs, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM).

Durant la nuit, le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart de régions de la Tunisie et les températures se situeront entre 22 et 27 degrés au nord, sur les hauteurs et dans les gouvernorats de Sahel, et entre 27 et 32 degrés au reste de régions. Le vent soufflera fort et la vigilance est recommandée, selon l’INM. La mer sera agitée à très agitée au nord.