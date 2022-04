DIRECT SPORT – Premier League (mise à jour) : choc Manchester United-Liverpool mardi à Old Trafford

Le match Manchester United-Liverpool, prévu mardi à Old Trafford, constitue l’affiche de la mise à jour du championnat de la Premier League, et comprenant cinq autres rencontres prévues mercredi et jeudi prochains.

Dès mardi, Manchester United, relancé dans la course à la Ligue des champions après sa victoire contre Norwich, samedi (3-2), et les faux-pas d’Arsenal et de Tottenham, accueillera Liverpool (20h00) qui rêve encore de coiffer Manchester City, leader avec un point d’avance, au poteau en, championnat.

City jouera, lui, mercredi (20h00) contre Brighton qui reste sur deux victoires à l’extérieur chez les Spurs et les Gunners.

Peu avant cela (19h45), le derby londonien entre Chelsea et Arsenal sera capital dans la course à la C1.

En panne depuis le retour de la trêve internationale, Arsenal ne peut se permettre une quatrième défaite de rang dans le sprint final, alors que Chelsea assurerait presque définitivement sa place sur le podium en cas de succès.

Programme des matchs retard:

Mardi 19 avril

30e journée / Manchester United – Liverpool

Mercredi 20 avril

18e journée / Everton – Leicester

25e journée / Chelsea – Arsenal

30e journée / Manchester City – Brighton

30e journée / Newcastle – Crystal Palace

Jeudi 21 avril

30e journée / Burnley – Southampton