Guerre en Ukraine : Boris Johnson interdit d’entrer en Russie

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé samedi qu’il avait inclus le Premier ministre britannique Boris Johnson, la ministre des Affaires étrangères Elizabeth Truss et le secrétaire à la Défense Ben Wallace sur la liste des personnes interdites d’entrée sur le territoire russe en réponse aux sanctions britanniques.

Le ministère a déclaré dans un communiqué sur son site Web qu’il considérait les actions britanniques visant à imposer des sanctions contre de hauts responsables en Russie comme des hostilités sans précédent, et qu’il avait donc été décidé d’inclure des membres éminents du gouvernement britannique et un certain nombre de personnalités politiques dans la liste d’embargo russe.

Outre Johnson, Truss et Wallace, la liste comprenait le vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice Dominic Raab, le ministre des Finances Rishi Sonak et la ministre de l’Intérieur Priti Patel.

Depuis le début de l’opération militaire annoncée par Moscou le 24 février, les tensions se sont intensifiées sans précédent entre elle et l’Occident, impliquant une alerte de sécurité en Europe et un soutien à Kiev avec des armes, du matériel et de l’aide humanitaire.