Tunisie : Elaboration d’un programme au profit des résidents dans les centres de protection des personnes âgées

L’élaboration d’un programme commun durant le mois de ramadan au sein des centres de protection des personnes âgées a été au centre d’une séance de travail tenue lundi entre la ministre de la famille de la femme et des séniors, Amel Bel Haj Moussa et des représentants de l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS).

La ministre de la femme a souligné que le programme commun entre les deux parties sera exceptionnelle avec une mise en valeur de la communication entre les générations et la réalisation des activités célébrant le mois de ramadan, indique un communiqué du ministère rendu public. Selon la même source, des repas d’Ifar seront aussi offerts dans les centres en présence des enfants des centres intégrés pour les jeunes et les enfants.

Pour sa part, le président de l’UTSS, Mohamed Khouini a mis en relief la parfaite coordination entre les deux parties concernant les préparatifs logistiques et les mesures prises en rapport avec l’alimentation et les repas préparés au profit des résidents en plus d’un programme varié d’animation dont l’échange de visite, des soirées ramadanesques et autres. Il a rappelé à ce propos, l’amélioration de la situation épidémique tout en prenant les mesures sanitaires nécessaires afin de préserver la santé des personnes.