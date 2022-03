DIRECT SANTÉ – Coronavirus : les scientifiques préviennent contre de nouveaux variants plus dangereux

Un groupe de scientifiques britanniques et italiens prévoient le développement de nouveaux variants du coronavirus qui seront plus dangereux et plus répandu par rapport aux variants qui ont émergé depuis le début de la pandémie..

Selon Nature Reviews Microbiology, les chercheurs disent: « Nous pensons que les symptômes légers de la Covid-19 causés par le variant Omicron n’est qu’une coïncidence, car le développement d’antigènes est susceptible de conduire à l’émergence de nouveaux types de virus coronaires, qui peuvent affaiblir le système immunitaire, provoquant des infections graves. »

Les scientifiques européens disent que le développement d’antigène est la capacité du virus à changer, de sorte que la protection d’un patient ou d’une personne vaccinée peut être évitée.