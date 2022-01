DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps stable, températures entre 2 et 7°c cette nuit

Le temps sera cette nuit stable avec peu de nuages sur le Nord et aussi partiellement nuageux sur le centre et le Sud et le vent sera faible à modéré.

Selon les données de l’Institut National de la Météorologie (INM), les températures seront en baisse sur les hauteurs et oscilleront entre 2 et 7°c la nuit et entre 7 et 12°c dans le reste des régions.

La mer serait peu agitée. Pour demain jeudi matin, le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions, alors que les températures maximales atteindront 17°c dans le gouvernorat de Bizerte, 15°c à Borj El khadhra et 16°c à Sidi Bouzid.