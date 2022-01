Bizerte : Reprise progressive vendredi de l’approvisionnent en eau potable dans plusieurs délégations

L’approvisionnement en eau potable, interrompu à cause d’une panne survenue jeudi à l’aube, sur le canal principal de la station de traitement d’eau à Mateur, reprendra progressivement, vendredi, 7 janvier 2022, à partir de 22h00, dans les délégations de Bizerte Sud, Bizerte Nord, Zarzouna, Menzel Jemil, Menzel Abderrahman, El Alia, Aousja, Ghar El Melh, Rafraf, et les régions situées sur les hauteurs des villes de Menzel Bourguiba et Ras Jebal, a indiqué, jeudi, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Une coupure et une perturbation au niveau de la distribution de l’eau potable ont été enregistrées, jeudi matin, dans ces régions à cause de cette panne survenue sur le canal principal de la station de traitement d’eau, au niveau de la localité d’El Kheljen, de la délégation de Mateur, a ajouté la société, relevant que les travaux de réparation se poursuivent jour et nuit pour rétablir l’approvisionnement en eau.