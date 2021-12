ILS ONT DIT : ZLECAF

La conférence internationale relative aux Accords commerciaux avec l’Afrique s’est tenue les 26 et 27 novembre 2021 à Tunis. Organisée dans le cadre du projet «Promotion des exportations vers l’Afrique sub-saharienne» (PEMA II) et la composante nationale du «Programme d’appui à la Zone de libre-échange continentale Africaine (ZLECAf)», mandatés par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ).

Elle a également représenté une opportunité pour clarifier les rôles et identifier les besoins des différentes parties prenantes pour renforcer les capacités nationales de négociation et de mise en œuvre de l’Accord relatif à la création d’une zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Cette rencontre d’envergure a été organisée, sous l’égide de la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila REBHI, accompagnée du ministre et chef de mission adjoint à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, Georg FELSHEIM, et du directeur régional de la GIZ en Tunisie et en Libye, Manfred HORR.