Le vol du cuivre des équipements entraîne une coupure d’eau dans plusieurs quartiers à Gafsa

Les équipements du puits profond “Gafsa nord1” ont été l’objet d’actes de vandalisme, visant le vol de cuivre durant la nuit de jeudi 2 décembre à vendredi 3 décembre 2021, entraînant l’arrêt du pompage de l’eau et partant un manque de 2200 m3 par jour dans l’approvisionnement en eau, a fait savoir jeudi, la Sonede .

Des coupures d’eau sont ainsi, enregistrées dans les quartiers de Ras Kef, Ajama, El Mourouj 1,2 et 3, Ragouba, le quartier des ouvriers et la place du poste de police, a ajouté la compagnie précisant que les travaux de réparation sont en cours et l’approvisionnement reprendra progressivement dés que possible.

Par ailleurs, la Sonede a noté que compte tenu de la gravité des actes commis, elle compte engager des poursuites contre les responsables de ces agissements.