Le Festival arabe de la radio et télévision couplé avec le 1er Congrès des médias arabes

Les préparatifs sont en cours pour la tenue de la 21e édition du Festival arabe de la Radio et télévision prévue du 19 au 22 octobre prochain à Tunis.

Une plateforme numérique sera mise en place pour abriter les manifestations en ligne du festival qui aura lieu en version hybride.

Cette 21e édition du festival panarabe qu’accueille la Tunisie, annuellement, a été reportée l’année dernière à cause de la crise sanitaire de Covid-19. La Cité de la culture accueillera, pour la troisième fois, le festival arabe de la radio et de la télévision qu’abrite auparavant la ville de Hammamet.

Le festival sera marqué par l’organisation du premier Congrès des médias arabes prévu au premier jour du festival, soit le 29 octobre. Les questions et les défis qui se posent dans le secteur des médias en région arabe notamment pour la radio, la télévision et les nouveaux médias seront au cœur de la séance plénière de ce Congrès. Deux workshops scientifiques à distance sont également au menu.

Le festival verra aussi l’inauguration de l’hôtel de l’Asbu situé auprès de son siège à Tunis. Ce projet dont la construction entamé il y a deux ans sera consacré à abriter les manifestations et à héberger les participants et visiteurs de l’Union.

Le Festival arabe de la Radio et télévision est organisé par l’Union des radiodiffusions des Etats arabes (Arab States Broadcasting Union, (ASBU), en partenariat avec les établissements de la Radio et de la Télévision Tunisiennes et l’Organisation arabe des satellites de communications (Arabsat).

Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront organisées en présentiel. Habituellement, elles sont retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.

Le reste des festivités importantes auront lieu en ligne, dont le marché des émissions les conférences et l’exposition des innovations et fabrications du matériel utilisé dans la production radiophonique et télévisée .

Les travaux des jurys des différentes compétitions du festival auront lieu également à distance. Ces jurys sont composés de personnalités indépendantes, experts dans le secteur de l’audiovisuel, issues du Monde arabe.

Le festival prévoit deux compétitions officielles. L’une est dédiée aux programmes et émissions d’information télévisés et l’autre pour les programmes et émissions d’information radiophoniques.

Une compétition parallèle est réservée aux programmes et émissions d’information produits par les chaînes de télévision arabes privées, non membres de l’Asbu. Cette compétition cible également les sociétés de production, les agences de presse arabes et les chaînes satellitaires non arabes qui diffusent en langue arabe.

Idem pour la Radio, la compétition parallèle est orientée aux radios arabes membres de l’Asbu, les radios et sociétés de production radiophonique privées et leurs homologues parmi les radios qui diffusent des programmes en langue arabe.

Des prix et des mentions spéciales sont attribués aux programmes et aux reporters. Les primés sont parmi le premier et le second gagnant dans chacune des catégories dédiées aux programmés et émissions d’information, dans la télévision et la radio.

Le festival invite les instances membres de l’Asbu parmi les chaînes de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radios et télévisions privées, les sociétés de production et les agences de presse arabes.

Les sociétés de productions et les chaînes de télévision et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe sont également invitées.

Le festival vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle. Il œuvre à contribuer au développement de la production radiophonique et télévisée arabes et à améliorer la qualité des contenus audiovisuels produits.

L’identification et l’encouragement des dernières tendances en matière de production pour la radio et la télé, à même de booster la créativité chez les compétences arabes, figurent aussi au top des objectifs de cette manifestation d’envergure arabe et au delà.