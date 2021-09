Tunisie : Le mouvement “Bannière nationale” soutient l’amendement de la Constitution

Le mouvement Bannière nationale a souligné son total soutien à l’initiative d’amendement de la Constitution et de réorganisation de l’Etat, affirmant son attachement à la liberté et à la démocratie et son rejet de toute atteinte ou transgression dans ce domaine.

Dans une déclaration publiée lundi, le parti a appelé à lever toutes les restrictions sur la liberté de mouvement, notamment l’interdiction de voyage, sans décision de justice.

Il a, par ailleurs, appelé toutes les forces nationales à adhérer aux orientations générales, loin des calculs politiques restreints, afin de sortir le pays des “années perdues de la Constitution de 2014”.

Le parti a rappelé son appel, dès la publication de sa déclaration constitutive en décembre 2020, à amender la Constitution et d’en faire une priorité nationale pour surmonter les tensions et la situation de blocage et d’éparpillement du pouvoir, et ce dans le cadre d’une approche participative et dans le total respect des aspirations du peuple.