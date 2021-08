Les personnes vaccinées au cours de la première journée de vaccination intensive recevront leur 2e dose le 29 aout 2021

Les personnes vaccinées au cours de la première journée de vaccination intensive contre la Covid-19 organisée dimanche 8 aout 2021 recevront leur deuxième dose de vaccin le 29 aout courant, a annoncé le chargé de la gestion du ministère de la santé”, Ali Mrabet.

Mrabet a indiqué au cours d’une conférence de presse tenue lundi, que les personnes ayant reçu dimanche 8 aout leur première dose de vaccin anti covid-19 ont été informées de la date de la 2e dose et seront également convoquées par sms.

Plus de 550 mille citoyens âgés de 40 ans et plus ont reçu dimanche la première dose de vaccin anti Covid-19, au cours de la plus grande opération de vaccination organisée en Tunisie depuis le lancement de cette campagne.

“Des journées de vaccination similaires seront organisées prochainement après une bonne préparation pour assurer la réussite requise”, a-t-il ajouté, saluant les efforts déployés par toutes les structures de l’état et la société civile et leur contribution au succès de cette première journée nationale de vaccination anti covid-19.

A noter que la présidence de la république avait annoncé dimanche soir que le nombre des personnes ayant reçu la première dose de vaccin anti Covid-19 a atteint 551 mille dans les 333 centres de vaccination à travers tous le pays.