Club Africain : vers le report de l’Assemblée Générale Evaluative et sa tenue à distance

Youssef Almi, président du Club Africain a indiqué que l’assemblée générale évaluative du club, prévue le 31 juillet courant, devrait être reportée à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire dans le pays.

Le président clubiste a précisé dans une interview publiée sur la page officielle du club, que selon les statuts, cette assemblée générale doit se tenir avant le 31 juillet de chaque année, mais étant donné la situation sanitaire et les dernières mesures gouvernementales pour lutter contre le Covid, elle devrait être reportée et se déroulera à distance à travers les réseaux sociaux avec la participation des adhérents.

Nous présenterons le rapport moral et financier des quatre mois de la présidence du nouveau bureau directeur, car il n’y a pas eu de passation avec l’ancien comité directeur ‘ a-t-il expliqué..

Lors des travaux de l’Assemblée, un comité indépendant des élections sera élu afin que les prochaines élections puissent être organisées par le Club et une commission sera créée pour la modification des statuts qui comportent de nombreuses lacunes, selon Almi.

Il a a également donné des précisions, dans cette interview publiée en deux parties, sur la situation financière du club qu’il a qualifiée de” catastrophique” précisant que le Club Africain devra débourser la somme de 12,5 millions de dinars pour mettre fin à la sanction d’interdiction de recrutements infligée par la Fifa.

Si le club parvient a régler ces dettes qu’il traine depuis des années, je suis persuadé que la situation s’améliorera grâce à une gestion financière administrative et sportive rigoureuse, a estimé Almi. Dès mon arrivée à la tête du club de Bab Jedid, j’ai trouvé cinq dossiers urgents et grâce à l’effort de tous, ils sont en passe d’être réglé, tandis que pour ce qui est des autres affaires, nous sommes en négociations avec les parties concernées.

Nous découvrons tous les jours des dossiers de mauvaise gestion et nous avons déposé plainte auprès du pole judiciaire et financier et du tribunal contre six anciens dirigeants” a ajouté le président du Club Africain.