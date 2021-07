Sncft – confinement général : horaires des trains de la ligne du Sahel du 5 au 15 juillet 2021

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé, lundi, qu’en application du confinement sanitaire général et de l’interdiction de circulation entre les gouvernorats de Sousse et de Monastir, l’horaire des trains de la ligne de la banlieue du Sahel sera du 5 au 15 juillet comme suit :

De Sousse, Bab Al-Jadid, en direction de Monastir et Mahdia:

A 5h et 40 minutes

En direction de Bakalta à 6h et 10 minutes

6h et 35 minutes

7h et 20 minutes

13h et 30 minutes

14h et 10 minutes

15h et 05 minutes

16h et 25 minutes

De Mahdia en direction de Monastir et Sousse, Bab Al-Jadid à

5h 30 minutes

6h 05 minutes

6h et 40 minutes

Départ de Bakalta à 7h et 35 minutes

13h et 15 minutes

14h et 05 minutes

14h et 45 minutes

15h et 30 minutes

La compagnie a expliqué, dans un communiqué, que les trains ne s’arrêtent pas aux gares de Sahline, Sahline Sabkha, ennozl et l’aéroport. Elle a rappelé la nécessité de présenter les autorisations légales de circulation, avec l’obligation du port du masque dans les gares et lors des déplacements conformément aux dispositions du protocole sanitaire anti-covid 19.