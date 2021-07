Salah Mejri : le basket-ball tunisien manque de techniciens et de dirigeants de haut nveau

Le joueur international Salah Mejri, a critiqué l’absence de dirigeants spécialistes dans la direction des clubs de basket-ball tunisiens, notamment dans le domaine de la gestion sportive.

Dans une déclaration vidéo publiée sur la page facebook de la fédération Tunisienne de basket-ball, Mejri, seul joueur Tunisien a avoir évolué en NBA avec les Mavericks, a affirmé que le championnat national manque cruellement de techniciens de haut niveau ce qui a influé sur la formation des joueurs, faisant remarquer à ce propos, que de nombreux entraîneurs accordent la priorité à l’équipe première aux dépens des sections des jeunes qui ont besoin de formation.

Il s’est également exprimé sur la situation difficile que vivent de nombreux joueurs dans leurs clubs à cause des moyens financiers très limités, estimant que le niveau de la compétition nationale est en dessous des attentes. “Si l’US Monastir a survolé le championnat de Tunisie, c’est parce que elle n’a rencontré durant son parcours, aucun concurrent sérieux . C’est pour cela qu’elle eu des difficultés en finale de la ligue africaine face au Zamalek d’Egypte ” selon lui .

Le basket-ball tunisien a connu depuis 2008 sa période d’or au niveau de la sélection nationale qui a dominé la compétition continentale et arabe et a réalisé de bons résultats lors des ses participations internationales et olympiques. Actuellement l”équipe est en pleine transition avec l’incorporation de plusieurs jeunes qui ont besoin de plus d’expérience et d’adaptation afin d’apporter le plus.

Cette nouvelle génération est bourrée de jeunes talents, til faut les encourager à progresser en leur permettant de se frotter au haut nveau, a insisté l’ex-pivot du FC Barcelone (35 ans) qui évolue actuellement en chine au Bejing Royal Fight