Tahya Tounes appelle à inclure l’agression israélienne à l’ordre du jour de la plénière de mardi

Le bloc Tahya Tounes appelle le Parlement à inclure l’agression israélienne contre le peuple palestinien à l’ordre du jour de la séance plénière prévue demain mardi et consacrée à plusieurs projets de loi.

Le président du bloc Mustapha Ben Ahmed a adressé une requête écrite dans ce sens au président du parlement, demandant qu’un point relatif à l’élaboration d’une ” position franche et claire vis-à-vis des crimes perpétrés par l’occupant sionistes à l’encontre du peuple palestinien “.

Il convient de rappeler que la présidence du parlement a déjà publié un communiqué condamnant les agressions israéliennes contre Al-Qods, le déplacement forcé des palestiniens et l’expansion des colonies, qui “transgressent toutes les lois et conventions internationales “.

Outre les agressions contre Al-Aqsa et les violentes tentatives expulsion des habitants du quartier Sheikh Jarrah à al-Quds, des raids intensifs israéliens sur la bande de Gaza ont fait, depuis une semaine, plus de 200 morts, dont une soixantaine d’enfants, et de 1240 blessés. Ils ont également causé d’importants dégâts à l’infrastructure vitale et aux habitations.