Coupe de Tunisie : Espérance de Tunis-Etoile du Sahel choc des 16e de finale

Le clasico opposant l’Espérance de Tunis à l’Etoile du Sahel sera le choc des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie de football (2020-2021) baptisée cette saison Coupe Salah Ben Youssef, selon le tirage au sort des quatre premiers tours effectué dimanche par la Fédération Tunisienne de Football.

Les autres confrontations des 16e de finale entre équipes de Ligue 1 mettront aux prises l’AS Soliman et le Stade Tunisien, le Club Sportif Sfaxien et le CA Bizertin, la JS Kairouan et l’ES Métlaoui, et l’Olympique de Béja et l’US Tataouine.

Prennent part à cette édition, rappelle-t-on, les 14 clubs de la Ligue 1, six équipes qualifiées au Play-Off de la Ligue 2 (après le retrait de l’O.Médenine et l’ES Jerba), 14 équipes de la Ligue Amateur Niveaux 1 et 2 (après le retrait de l’OS Chammakh et US Rédaief) ainsi que 12 clubs de la Ligue Régionale.

Le tirage au sort a porté sur les quatre premiers tours de la compétition (1er tour préliminaire, seizièmes de finale, huitièmes de finale et quarts de finale).

Voici le programme des deux premiers tours de la Coupe de Tunisie :

Tour préliminaire (23 mai)

Match 1 : AS Jelma (qualifiée directement pour les 16èmes)

Match 2 : US Menzel Bouzayène (qualifiée directement pour les 16èmes)

Match 3 : US Borj Cedria (qualifiée directement pour les 16èmes)

Match 4 : AS Zaouiet Sousse (qualifiée directement pour les 16èmes)

Match 5 : Ennfidha Sport – CS Rouhia

Match 6 : ES Rogba Tataouine – AS Gabès

Match 7 : Mareth Sport – ES Bouhajla

Match 8 : AS Ariana – Stade Sportif Sfaxien

Match 9 : CS Bembla – US Ksibet Mediouni

Match 10 : FC Bizerte – CS Hammam-Lif

Match 11 : FC Jerissa – SS Gafsien ou Kawkeb Dégueche

Match 12 : EM Mahdia – BBS Sidi Amor Bou Hajla

Match 13 : US Carthage – EGS Gafsa

Match 14 : CS Tabarka – AS Beni Khedech

Match 15 : CS Khénisse – ES Hammam-Sousse

Match 16 : ES Hezoua – CS Redayef

Match 17 : ES Zarzis – Ahly Sfaxien

Match 18 : RS Bir Bouregba – CO Transports

16èmes de finale (26 mai) :

Match 19 : Club Africain – (FC Bizerte – CS Hammam-Lif)

Match 20 : US Monastiri – (EM Mahdia – BBS Sidi Amor Bou Hajla)

Match 21 : AS Soliman – Stade Tunisien

Match 22 : (CS Tabarka – AS Beni Khedech) – (Mareth Sport – ES Bouhajla)

Match 23 : (FC Jerissa – SS Gafsien ou Kawkeb Dégueche) – (ES Hezoua – CS Redayef)

Match 24 : US Menzel Bouzaiene Vs (AS Ariana – Stade Sportif Sfaxien)

Match 25 : AS Rejiche Vs US Ben Guerdane

Match 26 : Club Sportif Sfaxien – CA Bizertin

Match 27 : (RS Bir Bouregba – CO Transports) – (CS Kheniss – ES Hammam-Sousse)

Match 28 : (Ennfidha Sport – CS Rouhia) – AS Jelma

Match 29 : Espérance de Tunis – Etoile du Sahel

Match 30 : JS Kairouan – ES Métlaoui

Match 31 : (ES Rogba Tataouine – AS Gabès) – (CS Bembla – US Ksibet Mediouni)

Match 32 : AS Zaouiet Sousse – (ES Zarzis – Ahly Sfaxien)

Match 33 : (US Carthage – EGS Gafsa) – US Borj Cedria

Match 34 : Olympique de Béja – US Tataouine

NB : Les huitièmes de finale auront lieu le 30 mai, les quarts de finale 2 juin prochain, tandis que les dates des demi-finale et de la finale seront fixées ultérieurement, selon les engagements des représentants tunisiens en coupes africaines interclubs.