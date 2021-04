Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 27 avril 2021

Les températures sont élevées et dépassent la moyenne normale pour cette période, les maximales varieront entre 23 et 28 degrés dans le Nord, les hauteurs et les zones côtières, entre 29 et 34 degrés dans le reste des régions et atteindront 40 degrés localement dans le sud, accompagnées de vent de sirocco.

Temps partiellement nuageux sur les hauteurs et l’extrême Sud-est avec possibilité de pluies faibles et locales.

L’activité des vents nécessite de la vigilance près des côtes et dans le sud, provoquant des phénomènes de sable et de poussière. La mer sera très agitée à agitée.