Mabrouk Manai présente les grandes lignes de la Foire internationale du livre de Tunis 2021

Les préparatifs pour la prochaine édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) sont à 90 pc terminés, a annoncé Mabrouk Manai, Directeur Général de l’édition 2021 du FILT.

Dans un entretien avec l’agence TAP, Manai a présenté les grandes linges de la 36ème édition du FILT qui aura lieu du 12 au 21 novembre 2021, au Parc des expositions du Kram à Tunis.

Le FILT est habituellement organisé au mois d’avril de chaque année. Le report de la Foire à l’autonome prochain avait été annoncé depuis le 23 mars dernier.

Les préparatifs concernent le programme général de la Foire qui inclut la liste des exposants, des invités et des manifestations prévues. Ce programme dépend de l’amélioration de la conjoncture sanitaire en Tunisie et dans le monde, a fait savoir Manai.

Il a notamment annoncé que “des manuscrits rares de Mauritanie seront à l’honneur” lors de la prochaine édition. “Un programme télévisé et un documentaire sur l’histoire de l’écriture et des manuscrits à travers l’histoire” sont également prévus.

La programmation culturelle prévoit des conférences scientifiques et des rencontres-débats autour du livre avec des intellectuels et des penseurs. Les problématiques de l’édition, de la distribution et de la création dans le secteur du livre en lien avec les arts (cinéma, théâtre, musique et arts plastiques) seront au cœur de cette édition.

Une conférence sur ” la créativité du défi ” sera organisée à l’honneur des créateurs et écrivains tunisiens porteurs d’handicaps, qui ont des productions dans les divers genres littéraires.

En concertation avec la Direction générale du livre au ministère des Affaires Culturelles, une programmation sera dédiée aux enfants et aux adolescents. Le jeune lectorat des différentes régions de la république sera présent à la foire dans le cadre de visites guidées.

Comme d’habitude, la foire prévoit des prix dans les divers genres littéraires ; le roman, la poésie et la nouvelle. D’autres prix seront également attribués dans les domaines de la traduction, de l’édition, et du livre pour enfants.

La prochaine édition du FILT coïncidera avec la célébration du cinquantenaire de la création de l’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (Alecso).

La Foire se tiendra en concomitance avec la tenue du XVIIIe Sommet de la Francophonie qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2021 à l’Ile de Djerba au Sud tunisien. A son tour, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) célèbre cette année son 50ème anniversaire.

Le FILT est un rendez-vous littéraire d’envergure placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles. Depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier et la propagation de la pandémie de la Covid-19, trois reports ont été annoncés.

En raison de la conjoncture sanitaire mondiale non favorable, la 36ème édition de la Foire qui devait se tenir du 8 au 19 avril 2020, n’avait pas eu lieu. La première vague de la pandémie avait contraint les organisateurs à reporter la Foire pour la date du 13 au 22 novembre 2020.

Le second report, annoncé début décembre dernier, avait prévu la tenue de la foire au printemps, du 02 au 11 avril 2021. Début janvier 2021, le comité directeur avait annoncé l’ouverture de l’appel à participation pour les éditeurs, les libraires et les distributeurs.