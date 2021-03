Tunisie : les recherches se poursuivent pour retrouver Sofian et Nadhir

Sami Ktari, le père de Nadhir Ktari, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM, jeudi 18 mars 2021 au matin, que le président Kais Saied avait soulevé hier le dossier des journalistes disparus depuis 2014, lors de sa visite en Libye.

Il a confirmé que la famille avait fourni des données sur le dossier au Président de la République avant sa visite, poursuivant: « Il y a un témoin qui a confirmé qu’il avait rencontré Nadhir et Sofian dans une prison libyenne en 2018, et il m’a assuré après son retour en Libye qu’ils étaient toujours là ».

Sami Ktari a confirmé qu’il se rendrait prochainement en Libye pour poursuivre les recherches pour trouver son fils et Sofian, « Mon fils est vivant et Sofian aussi, et personne n’a revendiqué et c’est mieux.