Tunisie : Le FTDS a recensé 13 cas de suicide et de tentatives de suicide au cours du mois de janvier 2021

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a recensé 13 cas de suicide et de tentatives de suicide au cours du mois de janvier 2021 dont la plupart sont des hommes avec un taux de plus de 69 pc.

La tranche d’âge de 26 à 35 ans constitue 46 pc des cas de suicide et de tentatives de suicide, selon les statistiques du FTDS, présentées lors de sa conférence période tenue mercredi à Tunis.

Les cas de suicide et tentatives de suicide ont été relevés dans les gouvernorats de Gabes(2), sidi bouzid (2) et un seul cas à Bizerte, le Kef, Kasserine, Médenine, Ben Arous, Béja, Siliana, Monastir et Kairouan.

L’immolation est la forme de suicide la plus répandue au cours du mois de janvier, avec plus de 46 pc des actes relevés, suivie de la pendaison (30,8 pc) et le saut et la précipitation depuis des immeubles élevés ou les puits et par électrocution avec des taux variant entre 7 et 8 pc, selon la même source.