Premier league anglaise : l’Allemand Thomas Tuchel nouvel entraîneur de Chelsea

Le technicien allemand ancien Thomas Tuchel est devenu mardi le nouvel entraîneur de Chelsea pour un contrat de 18 mois, en remplacement de Frank Lampard, limogé, a annoncé le club pensionnaire de la Premier league anglaise de football.

Démis de ses fonctions au Paris SG juste avant la fin de l’année dernière, l’Allemand succède à Frank Lampard à la tête d’une équipe qui occupe la 9e place du championnat d’Angleterre, à quatre points des places qualificatives pour la Ligue des champions, à mi-parcours de la saison.

“Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et son héritage à Chelsea. Mais dans le même temps, je suis très impatient de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer au championnat de football le plus excitant”, a expliqué le technicien, âgé de 47 ans, cité dans le communiqué.

Tuchel (47 ans) devait diriger sa première séance dans la foulée de cette annonce et sera sur le banc pour le match de la 20e journée mercredi contre Wolverhampton.

“Ce n’est jamais facile de changer d’entraîneur au milieu de la saison. mais nous sommes très heureux d’avoir attiré l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe en la personne de Thomas Tuchel. Il y a encore beaucoup d’enjeu et d’objectifs à atteindre pour cette saison et au-delà”, a réagi la directrice générale du club Marina Granovskaïa.