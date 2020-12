Tunisie : Le PDL dit adresser une copie de sa charte politique aux partis et aux organisations nationales

Le bloc parlementaire du Parti destourien libre (PDL) a annoncé, lundi, avoir adressé aux groupes parlementaires et organisations nationales, une copie du projet de sa charte politique sous le slogan ” la rectification du processus. ”

Cette charte a été mise à la disposition des partis politiques et les composantes de la société civile non représentés au parlement pour consultation et approbation, a souligné le PDL dans un communiqué. Les forces nationales peuvent considérer ce projet comme une sorte de convention -cadre pour l’action politique et associative durant la prochaine période.

Le bloc parlementaire du PDL ajoute que les instances et structures professionnelles qui croient en les objectifs et principes proposés par ” la révolution des lumières “, sont aussi concernées.

D’après une note publiée sur le portail électronique du PDL, les objectifs portent sur la préservation du caractère civil et social de l’Etat qui dispose d’une ” souveraineté nationale “, loin de tout Islam politique.

La charte politique du PDL plaide également pour un régime démocratique pluraliste, fondé sur la séparation des pouvoirs et la garantie de la protection des libertés individuelles et collectives ainsi que les valeurs universelles des droits de l’homme.

La charte définit les priorités politiques du parti ayant notamment trait à l’amendement de la loi électorale et le décret-loi portant organisation des partis politiques et des organisations ainsi que la modification de la Constitution sur la voie de la mise en place d’un nouveau régime politique.