Tunisie : Kais Saied se rend au domicile du blessé de la révolution Ridha Zelfani

Le président de la République Kais Saied s’est rendu, jeudi, au domicile du blessé de la révolution Ridha Zelfani dans la région de Sidi Abdelhamid à Sousse.

Selon un communiqué de la présidence de la République, cette visite est l’occasion de s’enquérir de l’état de santé du blessé et de sa situation sociale et de réitérer la détermination du chef de l’Etat à en assurer le suivi régulier pour tous les blessés de la révolution parmi les civils et les membres des institutions de l’armée et de la sécurité, en leur garantissant la protection requise.

Kais Saied a salué à cette occasion l’appui que des Tunisiens résidant à l’étranger n’ont cessé d’apporter aux efforts de l’Etat en assurant la prise en charge pour ceux qui en ont besoin, rendant hommage à leur patriotisme et leur esprit humanitaire.