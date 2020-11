Tunisie : Le nombre des contaminations parmi les dentistes ne dépasse pas les 10 cas

Le président du syndicat tunisien des dentistes de libre pratique Bassem Maater a déclaré, dimanche, que le nombre de contaminations par le coronavirus parmi les dentistes ne dépasse pas les 10 cas, depuis la propagation de la pandémie dans le pays.

Il a expliqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que les cas de contaminations constatés parmi les dentistes par ce virus ne proviennent pas pour la plupart des cabinets mais essentiellement de l’espace familial, contraitement à ce qui a été véhiculé dans certains médias indiquant que le taux de transmission de contagion par le covid-19 dans les rangs des dentistes est très élevé et atteint 100%.

Maater a souligné que les cabinets privés des dentistes sont plus sécurisés que les espaces extérieurs quant au danger de contamination par le coronavirus, précisant qu’ils (dentistes) ont entamé depuis le mois de mars dernier et notament avec la propagation de la pandémie, la mise en place de protocoles sanitaires stricts, tout en veillant à leur application pour protéger tant les dentistes que les patients de la contamination.

Ces mesures ont trait, a-t-il dit, à la nécessité pour le malade d’obtenir un rendez-vous à l’avance et ce dernier est, par ailleurs, soumis à plusieurs questions en rapport avec les symptômes du covid-19, en plus de l’obligation du port de la bavette, la réduction du nombre de patients dans les salles d’attente à trois, la fourniture des produits de stérilisation, des détergents nécessaires et des aseptisants ainsi que des vêtements de protection réservés aux médecins.

Il a relevé le manque flagrant et la grande cherté sur le marché tunisien des différents produits de stérilisation et de protection du coronavirus, assurant qu’il a adressé récemment des messages aux ministères des Finances et du Commerce en vue de l’application du décret numéro 11 de l’année 2020, daté du 17 avril 2020 et relatif à la révision des impôts et taxes sur les produits locaux de protection contre la propagation du coronavirus.

L’application de ce décret peut, a-t-il avancé, réduire du tiers les prix des produits de prévention, appelant l’Etat à jouer son rôle afin d’éviter les risques et dangers notamment pour les jeunes médecins qui ont beaucoup d’engagements.

Maater a également appelé le gouvernement Méchichi à activer l’application de ce décret et à intervenir à travers la pharmacie centrale ou tout autre mécanisme pour mettre à la disposition du marché national les quantités nécessaires.

Il y a lieu de rappeler que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que les dentistes sont les professionnels de la santé les plus exposés à l’atteinte par le coronavirus et leur a recommandé de porter un masque empêchant le passage des particules et offrant une protection égale à celle que procure le masque sanitaire de protection adopté par l’Institut national américain pour la sécurité au travail ou encore répondant aux normes européennes ou leurs équivalentes.