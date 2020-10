Tunisie – Météo : Températures en baisse, samedi

Les températures sont en baisse, samedi, les maximales se situeront entre 18 et 23 degrés, sur le nord et les hauteurs, et entre 25 et 30 degrés sur le reste des régions, pour atteindre les 33 degrés sur le sud.

Le temps sera partiellement nuageux avec des cellules orageuses, qui seront accompagnées de pluies sur les régions ouest, et par la suite sur l’est du pays.

Les pluies seront éparses, l’après midi, sur le centre, et nous nous attendons à la chute de grêle, localement.

Le vent sera de secteur-nord au nord et au centre, et du secteur-est au sud, avec une vitesse moyenne comprise entre 30 et 50 km/h près des côtes et du sud, et avec une vitesse faible (entre 15 et 20 km/h) sur le reste du pays.

Le vent soufflera fort, avec une vitesse dépassant les 60 km/h, lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera agitée à très agitée au nord et sur les côtes.