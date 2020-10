Les températures sont en légère hausse ce lundi. Les maximales varieront entre 20 et 24 degrés sur le nord et le centre, et entre 24 et 28 degrés sur le sud.

Temps nuageux à partiellement voilé, durant la nuit, sur les différentes régions du pays.

Le vent sera généralement modéré. Il soufflera un peu fort près des côtes nord, l’après midi. La mer sera peu agitée sur les cotes nord du pays.