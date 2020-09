Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 24 septembre 2020

Cette journée se caractérise par un brouillard localement intense sur les zones basses, les zones avoisinantes des barrages et des forêts et près des côtes. Le ciel sera par ailleurs partiellement nuageux sur tout le pays, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse et se situeront entre 31 et 36 degrés dans le nord et le centre, atteindront 22 degrés dans les hauteurs et évolueront entre 36 et 41 degrés, dans le sud.

Les Vents seront généralement modérés. La mer sera ondulée dans le golfe de Gabès et peu agitée dans le reste des côtes.