Alerte Météo : Pluies orageuses et parfois torrentielles accompagnées de grêle

Les perturbations météorologiques se poursuivent, aujourd’hui, avec des pluies orageuses et parfois torrentielles accompagnées de grêle.

Le temps sera marqué aussi par l’apparition de coups de foudre dans certains endroits sur les côtes nord et qui seront moins forts dans le reste des régions.

L’institut National de la Métrologie (INM) a rappelé que les nuages ??orageux d’automne seront accompagnées de pluies intenses dans un court laps de temps, causant une élévation du niveau d’eau dans les zones et les zones basses et habituellement inondables.

L’INM appelle dans ce cadre à la vigilance dans les gouvernorats du Grand Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, puis Gabès et Médenine.

La mer sera généralement agitée. Les températures maximales se situeront, entre 21 et 26 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, et entre 28 et 32 ??degrés dans le reste des régions.