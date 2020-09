Des passages nuageux, parfois abondants sur le nord et le centre. Vent du secteur nord relativement fort près des côtes et sur le sud et de faible à modéré ailleurs. Mer agitée

Les températures varient entre 24 et 28 degrés sur le nord, le centre et le sud-Est, 21 degrès sur les hauteurs et entre 28 et 32 degrés ailleurs.