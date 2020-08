Ligue 1 (22e journée) : le derby de la capitale accouche d’un nul, l’US Monastir accrochée in-extremis par l’US Tataouine

Le derby de la capitale a accouché d’un match nul (0-0) qui prive les sang de fêter prématurément un 4e sacre de suite, tandis que l’US Monastir a raté l’occasion de reprendre la deuxième place après avoir été accroché in extremis par l’US Tataouine (1-1), mercredi, en clôture de la 22e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Ce 132e derby tant attendu par supporters les deux clubs rivaux de la capitale n’a pas tenu toutes ses promesses; le jeu n’ayant pas atteint un niveau élevé et les deux équipes n’ont pu concrétiser les rares occasions de buts, s’achevant sur un score de parité pour la 47e fois dans l’histoire de leurs face-à-faces.

Le leader espérantiste qui concède son 6e nul de la saison, rate ainsi l’occasion de faire son tour d’honneur et de fêter son quatrième titre d’affilée et le 30e de son histoire, sans attendre les quatre dernières journées de la compétition. Les protégés de Mouine Chaabani gardent toutefois 11 points d’avance sur le CS Sfaxien, freiné mardi par le CS Hammam-lif (2-1), et pourront atteindre leur rêve lors de la prochaine journée.

De son côté, les rouge et blanc dont c’est le 7e nul de la saison, retrouvent la quatième place partagée désormais avec l’Etoile du Sahel avec 37 points chacun.

A Monastir, les usémistes qui s’approchaient vers un 11e succès de leur saison face à l’US Tataouine (1-0), après l’ouverture du score par Fahmi Ben Romdhane à la 23e, ont été finalement condamnés au partage des points, le troisième de suite, après l’égalisation des visiteurs dans les arrêts du jeu, sur une réalisation de Hédi Khalfa (90+6).

Un nul qui prive les Monastiriens (41 points) de rattraper le CS Sfaxien à la 2e position tandis que l’US Tataouine glane un point précieux qui l’éloigne du trio du bas du tableau (11e, 20 points).

Mercredi

A Radès :

Club Africain 0

Espérance ST 0

A Monastir :

US Monastir 1 Fahmi Ben Romdhane (23)

US Tataouine 1 Hedi Khalfa (90+7)

A Metlaoui :

ES Metlaoui 2 Oussama Boughanmi (61), Mohamed Amine Mhadhebi (73)

JS Kairouan 0

A la Chebba :

CS Chebba 0

CA Bizertin 0

Au Bardo :

Stade Tunisien 1 Bilel Ait Malek (48 sp)

AS Soliman 0

Mardi:

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif 2 Nassim Chachia (66 et 88)

CS Sfaxien 1 Mohamed Ali Jouini (14)

A Hammam-Sousse

ES Sahel 1 Redouane Zardoum (79)

US Ben Guerdane 0

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 54 22 16 6 0 37 10 +27

2. CS Sfaxien 43 22 13 4 5 28 16 +12

3. US Monastir 41 22 11 8 3 32 14 +18

4. Club Africain 37 22 12 7 3 25 8 +17

. Etoile du Sahel 37 22 10 7 5 31 19 +12

6. Stade Tunisien 31 22 9 4 9 21 23 -02

. US Ben Guerdane 31 22 8 7 7 23 27 -04

8. CS Chebba 26 22 7 5 10 27 27 0

9. AS Soliman 24 22 7 3 12 22 24 -02

10. ES Metlaoui 21 22 5 6 11 18 28 -10

11. US Tataouine 20 22 4 8 10 16 26 -10

12. CS Hammam-Lif 18 22 4 6 12 18 35 -17

13. JS Kairouan 17 22 5 2 15 17 40 -23

14. CA Bizertin 16 22 3 7 12 15 33 -18