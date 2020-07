Tunisie : Le syndicat du corps diplomatique appelle le chef de l’Etat à lutter contre les tentatives de politiser le service diplomatique

Le syndicat du corps diplomatique a appelé le président de la République, Kaïs Saïed à “lutter contre les tentatives de politiser le service diplomatique et les désignations basées sur la logique des quotas partisans”.

Le chef de l’Etat, en sa qualité de président de la diplomatie tunisienne et le garant du professionnalisme du corps diplomatique est invité “à rompre avec les désignations en dehors du corps diplomatique”, insiste le syndicat.

Dans un communiqué publié, lundi, le syndicat souligne que dans le cadre de l’annonce attendue du mouvement annuel des chefs de missions diplomatiques et consulaires et des informations qui circulent dans ce sens, il affirme son attachement à “l’impartialité du corps diplomatique, étant donné le caractère sensible des tâches confiées à ce corps souverain et républicain”.

Il a, en outre, affirmé la nécessité de tenir le service diplomatique à l’écart des appartenances politiques et idéologiques, notamment à la lumière des “tentatives visant à impliquer le pays et sa diplomatie dans la politique des axes régionaux et internationaux”.