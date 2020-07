Ligue 1 : La FTF vient en aide à la JS Kairouan en proie à des difficultés financières

La fédération Tunisienne de football (FTF) a décidé de venir en aide à JS Kairouan (ligue 1 Tunisienne) , qui fait face à une situation financière, difficile deux semaines avant la reprise du championnat de Tunisie.

.Wadii Jary président de la FTF a annoncé lundi , en marge de sa visite d’inspection des stades Hamda Laaouini et Ali Zouaoui de Kairouan,, un ensemble de décisions prises par le bureau fédéral au profit du club, et ce , au cours d’une réunion avec le comité directeur du club des Aghlabides, présidé par Mohamed Mami.

Il a été ainsi décidé d’assurer deux mois de salaire pour le staff administratif, de fournir du matériel pour le renforcement musculaire, à condition que la salle soit mise en place..

La FTF équipera également une salle pour le staff médical et paramédical, versera une subvention exceptionnelle de 55 000 dinars pour aider le club lors de la reprise, outre le stage gatuit d’une semaine, à Monastir, accordé à tous les clubs de l’élite. Elle prendra aussi en charge tous les équipements dédiés aux équipes des jeunes et embaucherades diplômés de l’Institut national du sport parmi les chômeurs, les encadrera et leur assurera un an de salaire.

La JS Kairouan qui est menacée de relégation, pointe à la 12e place du classement de la ligue 1 en 16 matches joués avec 12 points, avec seulement deux longueurs d’avance sur la lanterne rouge, l’ES Metlaoui,

La reprise de la compétition est prévue le 2 août prochain, rappelle-t-on.