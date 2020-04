Coronavirus-Migrants subsahariens : Lancement d’une cellule de solidarité Africaine Covid-19 Tunisie

Dans le but de lutter contre la propagation du Coronavirus parmi la population vulnérable, et face à la gravité de la situation avec la mesure de confinement décrétée par l’Etat, une Cellule Solidarité Africaine Covid-19 Tunisie, a été lancée récemment, sous l’initiative de plusieurs Associations issues de la Société Civile Migrante Subsaharienne basées en Tunisie.

Un appel aux dons a été lancé pour renforcer les missions principales de la cellule dont la sensibilisation, la prévention sur les risques, modes de transmission et les gestes barrières au Covid-19, indique un communiqué publié samedi par la cellule.

Pilotée par l’Association des Etudiants et Stagiaires Africains en Tunisie (AESAT) et l’Association pour le Leadership et le Développement en Afrique (ALDA), l’initiative Cellule Solidarité Africaine Covid-19 vise également à apporter l’aide et l’assistance sur le terrain avec la redistribution des dons, en plus de l’appui aux autres organismes tant étatiques, de la société civile tunisienne, qu’internationaux.

Dans une déclaration à la TAP, Marien DJEMBI MAPESSI, membre du Conseil d’Administration de l’Association pour le Leadership et le Développement en Afrique et porte-parole de la Cellule Solidarité Africaine Covid-19, a imploré la bonne compréhension et l’indulgence des bailleurs (propriétaires de maisons) afin que ces derniers puissent, suspendre les paiements des loyers des migrants locataires en difficultés financières due à l’apparition du Covid-19, et ce, durant toute cette période de crise sanitaire.

Il a également sollicité les plus Hautes Autorités pour qu’elles mettent en place une Action à Vision Humanitaire à l’endroit de ces propriétaires de maisons. Action, a-t-il dit, qui consistera à prendre des mesures vis-à-vis des propriétaires afin qu’ils puissent également survivre durant cette période.

Cette action sera conforme à la volonté des autorités, qui est celle de pouvoir garder tout le monde en confinement et non de les voir dans la rue, pour ne point empirer le travail tant de la police que de l’armée qui sont lourdement engagées sur le terrain depuis le début de la crise, a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la Cellule Solidarité Africaine Covid-19, qui est une initiative pour protéger la vulnérabilité des étudiants et travailleurs migrants, interpelle par la même occasion, les plus Hautes Autorités sur la nécessité humanitaire de décréter une exonération totale des pénalités pour séjour irrégulier.

Mesure, a-t-il expliqué permettrait d’alléger les charges de nombreux migrants qui se trouvent davantage affectés économiquement.

La Cellule Solidarité Africaine Covid-19, salue les efforts déployés par les autorités tunisiennes qui, ne ménagent aucun effort pour apporter une aide considérable à l’ensemble des migrants subsahariens, et bâtir une riposte tant au Virus en soi, qu’aux autres conséquences d’ordre socio-économiques qui en découlent et affectent la population entière, rappelle la cellule dans le communiqué.