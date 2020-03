Football – Coronavirus : le sélectionneur du Soudan, Hubert Velud, ne veut plus rester à Khartoum

Le sélectionneur du Soudan, le Français Hubert Velud, ne veut plus rester à Khartoum et a écourté le stage de la sélection contre l’avis de la Fédération, qui a demandé la poursuite du regroupement malgré le report des éliminatoires de la CAN-2021 de football en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

“Ici, rien n’a changé. Mon staff technique et moi n’étions pas très favorables à sa poursuite (le stage, ndlr). La Fédération, oui”, a déclaré Velud (60 ans) au Monde Afrique, ajoutant qu’il ne veut plus rester à Khartoum à cause du Covid-19 qui a fait un mort au Soudan.

“J’ai décidé d’interrompre le stage et de rentrer en France, surtout depuis que le championnat national au Soudan a été arrêté il y a trois jours”, a expliqué l’ex-coach de l’USM Alger et de la JS Kabylie, avertissant que la “Fédération soudanaise doit accepter, sinon, s’il devait y avoir un litige, la FIFA tranchera. Je ne veux pas être l’entraîneur qui insiste pour continuer les entraînements et mettre mes joueurs en danger.

J’ai une image à défendre”.

Le nouveau sélectionneur des “Crocodiles du Nil”, arrivé en janvier dernier, regrette aussi l’absence de prise de conscience chez les Soudanais : “Tous se serraient la main. Moi, je les saluais de loin. J’ai fait attention autant que possible, j’ai mis une distance à chaque fois. Mais quand je raconte aux joueurs et aux journalistes soudanais ce qui se passe en France, ça les fait sourire, ils ne me croient pas et ne se rendent pas compte de la gravité de la situation”.

“Quand l’épidémie va arriver ici, ça va être n’importe quoi, ce sera la panique générale. Il n’y a pas de lits dans les hôpitaux. Et on va lâcher les joueurs dans la nature. Ils étaient presque plus en sécurité lors du rassemblement que dehors avec leur famille”, a conclu le technicien français.