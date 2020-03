La Coupe du monde 2022 commence pour le Brésil dès le 27 mars contre la Bolivie

L’entraîneur de l’équipe nationale brésilienne de football, Adenor Leonardo Bachi “Tite”, a déclaré que la Coupe du monde 2022 débutera pour son équipe à partir du 27 mars, date de la rencontre à Recife contre la Bolivie en démarrage des qualifications sud-américaines.

“La Coupe du monde commence avec ce premier match à Recife, contre la Bolivie, et cela pourrait être contre n’importe quel autre adversaire. Nous sommes en quête d’un classement qualificatif. Les éliminatoires sud-américaines sont très difficiles. C’est mon avis”, a indiqué Tite lundi dans une déclaration à la presse.

Tite a visité lundi les stades Ilha do Retiro, du club de sport local et qui sera le principal camp d’entraînement, et la Pernambuco Arena, dans la municipalité voisine de Sao Lourenço da Mata et où le match sera joué.

Selon Tite, le fait d’affronter la Bolivie au début des éliminatoires, dans le rôle de rival le plus faible, n’a aucune pertinence, car ce sera un engagement d’égale importance pour ceux du reste du calendrier du tournoi.

“Les trois points que nous chercherons lors du premier match seront égaux aux trois points que nous chercherons contre l’Argentine ou la Colombie par la suite. Quels que soient les adversaires, nous allons faire de notre mieux”, a-t-il ajouté.

Recife était la ville dans laquelle le Brésil a commencé les qualifications pour la Coupe du monde de 1994, lorsque Canarinha a remporté le titre pour la quatrième fois et c’est pourquoi l’entraîneur s’attend à ce que cet exploit soit réédité pour Qatar 2022.

En revanche, l’entraîneur a évité de “polémiquer” sur la question de l’âge de certains de ses joueurs, comme Dani Alves et le défenseur Thiago Silva, qui pour atteindre la Coupe du monde 2022 au Qatar auront respectivement 39 et 37 ans.

“En particulier pour Dani Alves, je n’ai aucun doute. C’est un athlète qui a toutes les qualités”, a expliqué Tite.

Quant à Thiago Silva, l’entraîneur a relevé que le défenseur du Paris Saint Germain “joue très bien et a eu la possibilité de confirmer. En Coupe du monde, il était l’un des meilleurs défenseurs, sinon le meilleur. C’est pourquoi je ne m’intéresse pas vraiment à l’âge”.