Ligue des champions : L’Etoile avec l’ambition de valider son billet pour les quarts, l’Espérance pour établir un nouveau record

L’Etoile sportive du Sahel accueillera demain samedi à partir de 20h00 (heure tunisienne) le FC Platinum du Zimbabwe pour tenter de s’assurer de sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, tandis que l’Espérance sportive de Tunis abordera son match contre la JS Kabylie à Alger (17h00) comme une simple formalité étant déjà qualifiée (1er du groupe D) pour les quarts depuis la 5e journée de la phase de poules.

La mission demeure toutefois à la portée de l’Etoile vu les capacités relativement modestes de son adversaire, lanterne rouge détenteur d’un seul point acquis à l’issu du nul concédé lors de la 4e journée (groupe B) face à Al Ahly d’Egypte (1-4) et donc plus concerné par la qualification.

Le formation étoilée s’était rappelle-t-on, imposée lors de la manche aller face au club zimbabwéen par 3 buts à zéro.

Les protégés du technicien espagnol Juan Carlos Garrido semblent ainsi logiquement à l’abri de toute surprise face à leur modeste adversaire du Fc Platinum. Ils auraient même l’occasion de réaliser une large victoire à même de les propulser vers les quarts avec un moral au plus haut.

L’autre match du groupe B entre qui opposera à Omdorman Al Hilal du Soudan à Al Ahly d’Egypte sera décisif pour les deux formations. Le club cairote leader du groupe avec 10 points se contenterait d’un match nul pour passer, tandis que la formation soudanaise est dans l’obligation de gagner pour éviter de se faire éjecté de la compétition.

Pour revenir à l’Etoile du Sahel, les coéquipiers de Saddem Ben Aziza sont tous en excellente forme. En effet, à l’exception de Yassine Chikhaoui qui poursuit sa rééducation, tous les autres joueurs sont prêts. Le staff technique récupère même des blessés à l’instar de l’attaquant ivoirien Solimane Coulibaly et Maher Hannachi, ce qui offre davantage de solutions offensives.

Outre le défi de se qualifier pour les quarts, Garrido serait appelé à engager son équipe type pour garantir une prestation qui soit à la hauteur des espérances des supporters du club qui avaient manifesté leur mécontentement vis-à-vis du rendement de l’équipe durant la période écoulée.

Pour sa part, l’Espérance de Tunis, vainqueur des deux dernières éditions de la compétition cherchera à battre son propre record en réalisant 21 matches successifs sans défaite et à poursuivre son chemin vers un troisième sacre.

A noter que la formation sang et or est leader de son groupe avec 11 points devançant de trois points son poursuivant le Raja Casablanca. les congolais de Vita Club et la JS Kabylie occupent, quant à eux, respectivement les 3e et 4e places du classement du groupe D avec 4 points chacun.