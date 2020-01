Noureddine Taboubi : Le pays a besoin d’une personnalité compétente

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a déclaré, mardi, qu’il importe qu’une personnalité compétente, ouverte à tous et faisant l’objet d’unanimité se charge d’accélérer la formation d’un gouvernement de sauvetage avec un programme efficace et réalisable rapidement.

Dans une allocution adressée aux travailleurs et syndicalistes à l’occasion de la célébration du 9e anniversaire de la révolution, Taboubi a ajouté que le gouvernement attendu est appelé à définir les priorités urgentes et à traiter les problèmes des régions, des jeunes et des différentes catégories sociales.

Selon Taboubi, ce gouvernement doit être restreint et composé de compétences politiques et de personnalités nationales connues pour leur grande expérience, leur capacité d’initiative et leur intégrité et disposées à demeurer au service des Tunisiens et des Tunisiennes.

Il a appelé les vainqueurs des élections à assumer leurs responsabilités, à éviter les polémiques et les débats stériles pour accélérer la formation du nouveau gouvernement.

Le Secrétaire général de l’UGTTa appelé à revoir le comportement politique dans la gestion des différences et des affaires nationales, conformément à une gouvernance équitable qui valorise la transparence, respecte la loi et consacre le respect des droits de l’homme et le principe de la pleine égalité entre les hommes et les femmes.

“Malgré une réalité lugubre, nous sommes pleinement confiants en la capacité du peuple à gagner le pari de la transition démocratique et à pousser à la réalisation des objectifs de la révolution”, a-t-il conclut.