Tunisie : Coupure et perturbation dans la distribution de l’eau potable dans plusieurs régions de Sidi Bouzid et Sfax

Une coupure et une perturbation dans l’approvisionnement en eau potable ont été enregistrées, mardi après-midi, dans les régions de Brij, Om Ladham, Dhouibet, Aissa, Araoua, Fotnassa, Khecham et Saida, du gouvernorat de Sidi Bouzid, ainsi que dans les régions de Bir Mouli, Ain Torkia, la Route de Menzel Chaker Km 14 et les délégations d’Agareb, Mahrès, El Ghriba et Skhira relevant du gouvernorat de Sfax.

Ces perturbations sont dues à une panne survenue cet après-midi, au niveau de la conduite principale (800 mm) approvisionnant ces régions.

La SONEDE a indiqué que ses services sont en train de réparer la panne en question et que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, dans la nuit du mardi 03 au mercredi 04 décembre 2019.