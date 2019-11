Des nuages parfois abondants avec pluies isolées sur le nord et localement le centre et le sud. Ces pluies seront temporairement orageuses et localement intenses le matin sur l’extrême nord.

Vent de secteur Nord assez fort entre 30 et 50 km/h près des côtes nord et modéré entre 15 et 30 km/h ailleurs et dépassant 60 km/h sous orages. Mer agitée à très agitée dans le nord et peu agitée à agitée ailleurs.