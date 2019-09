Présidentielle 2019 : Ennaceur réaffirme “le principe de neutralité de l’administration”

Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a réaffirmé le principe de la neutralité de l’administration, aux niveaux national, régional et local, tout au long du processus électoral.

“Notre objectif premier est que toutes les activités électorales soient conformes à la loi pendant la campagne électorale et le jour du scrutin”, a déclaré Ennaceur en inaugurant jeudi en fin d’après-midi le centre de presse de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), soulignant l’importance du rôle joué par l’Instance électorale, les organisations nationales et la société civile dans le succès des élections.

Il a rappelé que la Tunisie avait réussi à organiser les premières élections municipales après la révolution, en mai 2018, et qu’elle pouvait organiser avec succès les prochaines élections présidentielle et législatives, affirmant que “la condition préalable au succès des élections est de créer les conditions de la liberté de choix des électeurs, comme l’exige la loi, et appelant tous les protagonistes entre candidats, observateurs et électeurs, à défendre ce principe.

Notant que l’objectif est une alternance démocratique et légale du pouvoir et que la crédibilité des résultats renforcera la crédibilité de l’Etat, le Président par intérim a souligné la nécessité de créer toutes les conditions pour l’intégrité et la transparence du vote et de ses résultats.

“Ces élections affecteront le futur proche et lointain du pays, dans la mesure où elles établiront une relation de confiance entre l’électeur et l’élu, sur la base du choix du contenu des programmes, qui devrait inclure le principe de la réforme de la situation du pays et les conditions pour relever les défis”, a-t-il souligné.

Il a également salué les efforts de l’ISIE aux niveaux central, régional et extérieur, ainsi que le rôle qu’elle a joué pour “constituer le soutien matériel et logistique optimal pour la conduite des élections et afin de créer un environnement électoral sans failles et approprié pour assurer la transparence et l’équité des élections”.

D’autre part, le Président par intérim a appelé les citoyens “à voter et exercer leur rôle de citoyens”. “Une grande affluence au scrutin renforce l’autorité élue et la motive à engager les réformes nécessaires et à préserver le type de société que nous avons choisi et l’état civil fondé sur la volonté du peuple et la suprématie de la loi”, a-t-il fait valoir.

Mohamed Ennaceur a affirmé que “la première victoire visée par la Tunisie lors de ces élections est celle de la participation massive qui reflète la confiance de la population dans son Etat et ses institutions, afin qu’elle s’engage après avoir déterminé son libre choix parmi les candidats pour œuvrer pour la prospérité et la sécurité dans le cadre de la solidarité nationale”.