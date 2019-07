Tunisie : Hicham Fourati met l’accent sur les efforts collectifs dans la prévention des accidents de la route

Le ministre de l’Intérieur, Hicham Fourati, a mis l’accent sur le rôle des organisations et associations concernées par la sécurité de la circulation ainsi que le secteur privé dans le soutien aux efforts des structures officielles et la présentation d’initiatives et de solutions efficaces aux problèmes de sécurité du trafic en Tunisie.

Le ministre s’exprimait lors de la séance de clôture d’une session de formation à l’intention des cadres et agents de police et des gardes de circulation sur la “collecte et l’analyse de données sur les accidents de la route en Tunisie”, organisée les 9 et 10 juillet dans la capitale.

La session de formation, organisée par l’Association des “ambassadeurs de la sécurité routière”, s’inscrit dans le cadre du développement du système de sécurité routière et du traitement scientifique du phénomène des accidents de la route en termes de collecte et d’analyse de données qui doivent être exploitées par les structures administratives et sociales concernées.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, la session s’inscrit également dans le cadre de la complémentarité des efforts de sensibilisation et de prise de conscience avec les mesures de surveillance et de dissuasion menées par les structures de circulation du ministère, avec les différents corps de la Sécurité nationale et des gardes nationaux.

La ministre de la santé par intérim, Sonia Becheik sunnite, avait indiqué à la mi-mai, en marge d’un atelier sur la sécurité routière, que les drames de la route font chaque année 1 400 victimes tunisiennes et environ 11 000 blessés.

De son côté, le porte-parole officiel de l’Observatoire national de la circulation, Oussama Al Mabrouk, avait précisé lors du même atelier que pendant les quatre premiers mois de cette année, un total de 1611 accidents de la route ont été recensés, ayant fait 352 morts et 2323 blessés, faisant état toutefois d’une diminution du nombre de ces incidents avec 577 accidents en moins par rapport à la même période l’an dernier.