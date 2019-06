Tunisie : Appel à une journée de colère pour dénoncer la normalisation avec l’entité sioniste

Le parti al-Joumhouri a appelé, mercredi, le peuple tunisien et ses forces vives à se mobiliser pour une journée de colère nationale pour dénoncer la normalisation avec l’entité sioniste et pour réhabiliter la cause palestinienne, qui demeure inaliénable et au dessus de toute neutralité.

Cet appel intervient sur fond d’un reportage télévisé diffusé par une chaine israélienne et mettant en scène une délégation touristique israélienne effectuant une visite touristique qui comprenait la demeure du martyr et dirigeant palestinien Abou Jihad situé dans la banlieue de Sidi Bou Saïd (Tunis).

Dans une déclaration, al-Joumhouri incite toutes les forces progressistes et les organisations nationales à assumer leur responsabilité en ce qui concerne la divulgation et le suivi de toutes les formes de normalisation dans le but d’y faire face. Le parti recommande, dans ce sens, la création d’un observatoire à même de s’acquitter de cette tache, mettant en garde contre ce qu’il estime être “un délabrement moral et politique du gouvernement tunisien, lequel, ploie sous les injonctions des axes et des cercles étrangers”.

Al-Joumhouri considère que le contenu diffusé par la chaine israélienne est la preuve de l’engagement criant du gouvernement tunisien dans l’application des agendas de normalisation, notamment en permettant à des délégations touristiques sionistes de profaner les territoires tunisiens arguant le prétexte religieux, qui consiste à participer au pèlerinage de la Ghriba à Djerba.

Cette profanation est considérée comme “une transgression des principes de souveraineté, des fondamentaux nationaux et une atteinte à la cause palestinienne et à son importance dans la conscience collective des Tunisiens”, lit-on dans le texte de la déclaration.

La formation politique du Courant Démocrate a, également, pris position en dénonçant ce reportage qu’il a qualifié de “provocation”, exigeant à ce propos l’ouverture d’une enquête sérieuse sur l’afflux des personnes ayant la nationalité israélienne aux territoires tunisiens et leur déplacement à l’intérieur du pays. Le Courant Démocrate fait endosser la responsabilité de ces faits à celui qui se permet de jouer avec la souveraineté nationale.

Il a, également, appelé le peuple tunisien à faire preuve de vigilance contre les tentatives visant à enterrer la cause palestinienne et à entrainer la Tunisie dans le carré des pays qui normalisent leurs relations avec Israël.

“La sécurité qui règne en Tunisie, la tolérance de son peuple et les millions de touristes qui la visitent chaque année, font en sorte que ce pays n’a pas besoin de concéder sa souveraineté pour une entité sioniste qui n’a pas cessé de multiplier les crimes à son encontre”, estime le Courant Démocrate.

Pour sa part, la Ligue Tunisienne pour la Tolérance a indiqué, dans une déclaration, que “le gouvernement tunisien est passé de l’étape de la normalisation à l’étape de l’incrimination de la résistance et l’intégration organique avec l’entité sioniste”.

“La normalisation avec l’ennemi que le gouvernement tend à véhiculer, intervient dans le cadre de la participation au deal du siècle américano-sioniste”, a estimé la Ligue tunisienne pour la Tolérance.