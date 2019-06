CAN-2019 (préparation) : Le onze tunisien domine son homologue irakien

La sélection tunisienne de football a remporté une bonne victoire pour le moral aux dépens de son homologue irakienne (2-0), en match amical disputé vendredi soir au stade olympique de Radès, dans le cadre de sa préparation pour la phase finale de la CAN 2019 (Egypte 21 juin-19 juillet).

Les deux buts ont été marqués en première période par Wahbi Khazri (4) et Bassem Srarfi (29).

Soutenue par une forte assistance de supporters, autorisés à assister gratuitement, la sélection nationale surprenait dès la 4e son adversaire irkaien en prenant l’avantage par Wahbi Khazri qui poussait facilement le ballon dans les filets sur une passe décisive de Bassam Srarfi dans la surface.

Le onze national, composé exclusivement de joueurs professionnels évoluant à l’étranger, imposait d’entrée une certaine domination territoriale et pressait la sélection irakienne dans sa zone. Diminués par l’absence de plusieurs titulaires, les protégés du technicien Katanec optaient pour la prudence.

Mais c’est le onze irakien qui se montrait paradoxalement le plus menaçant après avoir encaissé le premier but avec des tentatives dangereuses de Mohamad Ali qui a failli égaliser, mais son tir était repoussé par la transversale, et de Houmam dont la frappe de loin à la 19 manquait de peu le cadre. De son côté Alaa Abbes obligeait Ben Mustapha a bien se détendre pour détourner son tir précis à la 23 et Mohamed Ali qui a failli aussi trouver l’ouverture à la 26.

Cependant ce sont les Aigles de Carthage qui faisaient preuve de plus de réalisme en doublant la marque à la 29 par Srarfi qui trompait de près le gardien Jalal Hassan sur une passe au deuxième poteau de Ben Youssef.

Les deux équipes se déployaient à fond, avec une plus grande maîtrise des Aigles de Carthage grâce notamment à une grande rigueur défensive où les athlétiques Ghandri, Bronn et Meriah ne laissaient rien passer.

Le onze tunisien, maître de la rencontre, regagnait les vestiaires avec un avantage mérité de 2 à 0, malgré la nette méforme de Youssef Msakeni.

A la reprise, Alain Giresse, lançait dans les buts le gardien Moez Hassan, qui retournait pour la première fois en sélection après sa sortie pour blessure lors du premier match du Mondial 2018.

Le rythme de jeu baissait d’intensité, les deux équipes se neutralisant la plupart du temps avec peu d’occasions de part et d’autre. Seuls Bronn plaçait une tête dans les mains de Jalal Hassan et Msakeni tentait un lob du gardien, sans succès.

Les deux entraîneurs procédaient alors à une revue d’effectif, avec l’entrée notamment côté tunisien de Mizouni et Lamti, les deux novices de la sélection tunisienne évoluant respectivement à Ipswich Town/Ang et Bayer Leverkusen/All suivis en fin de match par le sociétaire du RC Strasbourg Mootaz Zemzemi.

En fin de rencontre, le onze irakien élevait le rythme et pressait les Aigles de Carthage dans leur camp pour essayer de réduire le score, inquiétant la défense avec un tir sur la transversale et une ultime occasion dans les arrêts de jeu annihilée in extremis par le gardien Hassan.

Le onze tunisien qui décroche un succés mérité s’envolera samedi à bord d’un un avion spécial pour la Croatie où il affrontera son homologue croate lors de son deuxième match amical, mardi 11 juin.

Les coéquipiers de Youssef Msakni auront à disputer un troisième match amical le 17 juin contre le Burundi à Radès.

Lors du premier tour de la CAN 2019, la sélection tunisienne évoluera sein du groupe E aux côtés du Mali, de l’Angola et de la Mauritanie.

Tunisie: Farouk Ben Mustapha (Moez Hassan 46), Mohamed Drager (Rami Bedoui 58), Yassine Meriah, Dylan Bronn, Ali Maaloul (Mootaz Zemzemi 84), Nader Ghandri, Ellyes Skhiri (Marc Lamti 81), Fakhreddine Ben Youssef (Driss Mizouni 81), Youssef Msakni, Bassem Srarfi (Assil Jaziri 70), Wahbi Khazri.