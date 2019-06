Tunisie : Saisie de 71 tonnes de produits impropres à la consommation en un mois

71 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ainsi que des quantités de boissons et de détergents ont été saisies, depuis le début du mois de Ramadan.

Les produits saisis sont composés, notamment, de légumes et fruits (44 tonnes), de fromages (11 tonnes), de viandes rouges et blanches, ainsi que de poissons (4,3 tonnes), et de fruits secs, sorgho et pâtisseries… (5 tonnes).

Selon un communiqué du ministère du Commerce, la Direction de la qualité et de la protection des consommateurs a relevé, tout au long de cette période (28 jours), 1 522 infractions, et ce, à l’issue de près de 11 mille visites d’inspection.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre d’une campagne nationale visant à faire respecter les normes de qualité des produits mis en vente au public.