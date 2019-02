Tunisie : Mouvement de protestation des enseignants universitaires à la place de la Kasbah

L’union des enseignants universitaires et chercheurs Tunisiens (Ijaba) a organisé mercredi un mouvement de protestation à la place de la Kasbah dans le cadre des poursuites des protestations entamées depuis 2015, en vue de revendiquer l’amélioration des conditions matérielles et scientifiques, l’emploi des diplomés du supérieur et la valorisation des établissements universitaires publiques.

A cette occasion, le coordinateur général adjoint du syndicat général indépendant des universitaires (Ijaba), Zied Ben Amor a dénoncé la non application des accords conclus entre le ministère et le syndicat.

Il a mis en garde contre les risques d’une année blanche au cas ou les protestations et les grèves se poursuivent au sein des établissements universitaires. .

Ben Amor a affirmé que 75 établissements universitaires sont en grève depuis deux mois, signalant que plus de 120 mille étudiants n’ont pas été en mesure de passer les examens.

Le coordinateur de Ijaba a mis l’accent sur la détérioration des conditions de l’université publique, à l’heure a-t-il dit, ou le chef du gouvernement et le ministre de l’enseignement supérieur encouragent la création des universités Françaises et Allemandes en Tunisie et l’affectation des jeunes diplomés tunisiens à l’étranger.

” Selon les statistiques, 4500 enseignants ont interrompu l’enseignement parmi un nombre total de 12 mille universitaires pour diverses raisons, alors que 5 mille titulaires de doctorat sont actuellement au chomage”, a-t-il déclaré, rappelant que le budget du ministère de la recherche scientifique a baissé de 75 pc.