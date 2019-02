Signature d’une convention entre l’Office des Tunisiens de l’Etranger et l’association Alyssa

Soucieux de renforcer ses liens avec les tunisiens résidents à l’étranger et les associations des tunisiens dans le monde, l’Office des Tunisiens de l’Etranger (OTE), a signé le 24 janvier 2019 une convention de partenariat avec l’association Alyssa, réseau international de compétences tunisiennes basé à Lille.

Signée en présence d’une vingtaine de compétences tunisiennes dans divers domaines (scientifique, industriel, innovation technologique, médical…), cette convention vise à créer une plateforme dédiée aux associations tunisiennes dans le monde, destinée à servir de hub d’appel à projets dans différents axes de développement : rencontres économiques, expositions culturelles, semaine de la Tunisie, visites, stages…

Pour Mr Abdelkader Mhadhebi, Directeur général de l’OTE, la plateforme des associations tunisiennes dans le monde « permettra de soutenir et de donner de la visibilité aux initiatives des associations et des compétences tunisiennes afin de coordonner leurs actions et démultiplier les projecteurs promotionnels sur la Tunisie et ses potentialités économiques, touristiques et culturelles ».

Cette plateforme sera selon Mr. Chakib Gharbi, président de l’association Alyssa, une opportunité offerte à la diaspora tunisienne, en collaboration avec l’OTE, pour « organiser des actions au profit du pays dans les domaines de l’innovation, l’entrepreneuriat, le numérique et la santé. Elle permettra de même la création d’un site web pour les associations tunisiennes dans le monde ».

L’OTE et l’association Alyssa se sont engagées à organiser des rencontres thématiques avec des compétences tunisiennes en Tunisie ou à l’étranger selon leurs moyens et disponibilités.

L’Office des Tunisiens à l’Etranger a œuvré depuis sa création, en Juin 1988 (Art.14 loi n° 60-88 du 2 juin 1988), à répondre au mieux aux attentes des tunisiens à l’étranger en se basant sur une appréciation objective de la dimension de la diaspora. L’OTE a pour mission générale de fournir au gouvernement les éléments et les données lui permettant de mettre en œuvre une politique d’encadrement et d’assistance aux Tunisiens résidents à l’étranger, et entend servir de cadre de référence pour une gouvernance efficace du phénomène migratoire qui prend une importance croissante dans les préoccupations et les débats internationaux eu égard à son impact sur le développement global des nations, émanant de la volonté souveraine et indépendante de la République Tunisienne d’ériger les questions en lien avec la migration parmi ses priorités.

Le Réseau International de Compétences Tunisiennes ALYSSA est une association apolitique regroupant un ensemble de personnes d’origine tunisienne de tout horizon qui souhaitent échanger, partager et créer de la valeur de manière solidaire en lien avec la Tunisie. Le réseau ALYSSA, créée en 2005 à Lille, s’inscrit dans une démarche de proximité et souhaite mobiliser l’ensemble des compétences tunisiennes à l’étranger au service d’une intelligence collective. L’association favorise les liens et les rencontres transdisciplinaires dans un espace unique entre acteurs universitaires, économiques et sociaux.