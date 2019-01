Tunisie : Le personnel des organismes de sécurité sociale en grève

Le personnel des organismes de sécurité sociale, observe ce mardi une grève sectorielle au niveau des directions centrales, régionales et locales ainsi que les cliniques de sécurité sociale, le centre de recherche et d’études en matière de sécurité sociale et les centres de fabrication de matériels orthopédiques pour revendiquer la publication d’un statut et unifier la pension de retraite.

Le secrétaire général de la fédération générale de sécurité sociale, Belgacem Jomni, a indiqué dans une déclaration à la TAP que la décision de la grève intervient suite à la non application de l’accord conclu avec la partie administrative concernant la publication d’un statut.

Jomni a ajouté, dans ce même ordre d’idées, que le statut a été remis au ministère des affaires sociales et à la présidence du gouvernement, affirmant qu’aucun point de litige n’a été évoqué. Ce statut a été remis par la suite au tribunal administratif et au ministère des finances sans aucune nouvelle procédure.

Un accord de tenir une séance de négociations le 8 janvier dernier, avec le ministre des affaires sociales et le ministre de la fonction publique, mais cette séance a été annulée et la fédération générale de la sécurité sociale a été informée que le statut comporte un point à examiner sans toutefois fixer un délai, a notamment expliqué la même source.