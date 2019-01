Zied Lakhdar appelle à s’aligner derrière les revendications légitimes des Tunisiens et la participation aux mouvements de protestation pacifique

Le secrétaire général des patriotes démocrates unifié (PPDU), Zied Lakhdar a indiqué dimanche à l’Ariana que la situation politique en Tunisie est marquée par des tensions entre les acteurs politiques ou les catégories de la société sur fond de “crise économique suffocante” dans le pays. Celle-ci, a-t-il expliqué, se traduit par la détérioration du pouvoir d’achat du citoyen, l’absence des produits de base et la dégradation des prestations publiques en termes de santé, de transport, d’enseignement, de logements sociaux et autres.

Dans une déclaration aux médias en marge de la 17ème session du comité central du PPDU qui se tient samedi et dimanche au parc Bir Belhassen à l’Ariana, Zied Lakhdar a estimé que “les tiraillements politiques entre les parties au pouvoir ont aggravé la crise politique”. Il est important d’œuvrer à créer un climat d’apaisement politique et de traiter les dossiers en suspens en particulier celui de l’assassinat de Chokri Belaid et de Mohamed Brahmi ainsi que de l’organisation secrète d’Ennahdha, a insisté le secrétaire général du PPDU.

Pour lui, ces dossiers doivent être traités avant l’échéance électorale. “Le but étant, explique-t-il, d’empêcher des parties politiques d’accaparer les rouages de l’Etat aux dépens du processus politique qui doit impliquer tous les acteurs loin de toute logique d’exclusion et de marginalisation”.

Il a appelé les militants du PPDU et du Front populaire à “s’aligner derrière les revendications légitimes des Tunisiens dans le changement de leurs conditions de vie, la participation aux mouvements de protestation pacifique et la préparation sérieuse des prochaines échéances électorales”.

Pour sa part, le dirigeant du PPDU, Mohamed Jmour a exprimé le souhait d’unifier les rangs en prévision des élections et de mettre en place une stratégie d’action politique, soulignant l’importance de la réunion du comité central du parti qui constitue l’occasion “d’examiner la situation politique actuelle et d’inciter les acteurs politiques à prendre leurs responsabilités dans le changement”.

D’après lui, le Front populaire se présente comme une alternative au peuple tunisien durant la prochaine étape et se considère comme une force d’impulsion à la réalisation de ses aspirations, l’amélioration de ses conditions économiques et sociales et la garantie de la stabilité politique.